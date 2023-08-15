Тристан Вукчевич останется в «Партизане» на следующий сезон
Тяжелый форвард Тристан Вукчевич (20 лет, 208 см) останется в белградском «Партизане» на следующий сезон, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.
Серб играл в Летней лиге НБА за «Вашингтон». Он принял участие в 4 матчах, набирая в среднем 11,8 очка и 6,5 подбора при 38% с игры.
Ранее сообщалось, что, если Вукчевич вернется в Европу, «Партизан» отдаст форварда в аренду в греческий «Перистери».
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