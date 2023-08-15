Тристан Вукчевич останется в «Партизане» на следующий сезон

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Партизан НБА Вашингтон Адриатическая лига Перистери Тристан Вукчевич Баскетбол

Тяжелый форвард Тристан Вукчевич (20 лет, 208 см) останется в белградском «Партизане» на следующий сезон, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Серб играл в Летней лиге НБА за «Вашингтон». Он принял участие в 4 матчах, набирая в среднем 11,8 очка и 6,5 подбора при 38% с игры.

Ранее сообщалось, что, если Вукчевич вернется в Европу, «Партизан» отдаст форварда в аренду в греческий «Перистери». 

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1 комментарий

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Надеюсь, в будущем увижу их дуэт с Ди Джеем Васильевичем в Вашингтоне 🙏🏼
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