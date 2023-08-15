Тристан Вукчевич останется в «Партизане» на следующий сезон

Тяжелый форвард (20 лет, 208 см) останется в белградском « » на следующий сезон, сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Серб играл в Летней лиге за « ». Он принял участие в 4 матчах, набирая в среднем 11,8 очка и 6,5 подбора при 38% с игры.

Ранее сообщалось, что, если Вукчевич вернется в Европу, «Партизан» отдаст форварда в аренду в греческий « ».

Россия дважды обыграла участника ЧМ по баскетболу, но впечатление неоднозначное