«Партизан» достиг соглашения с Пи Джей Дозьером

« » и американский атакующий защитник Пи Джей Дозьер (26 лет, 198 см) достигли соглашения о подписании контракта на один сезон, сообщает TeleSport.rs.

Официальное объявление ожидается в ближайшие часы.

Дозьер выступал за «Денвер» с 2019 по 2022 год. Прошлый сезон защитник провел в « », набирая 1,4 очка за 5 минут на паркете в среднем за матч.

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