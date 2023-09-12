Терренс Росс: «Если покину НБА, то буду играть только в Сербии»

Атакующий защитник во время прямого эфира в августе подтвердил слухи, что получил предложение от сербского « ».

«Они и правда предложили контракт. Я такой: «Ну, кто знает», – сказал Росс.

Недавно Росс еще раз упомянул «Партизан» во время трансляции, когда поклонники поинтересовались о его карьерных планах.

«Моя жена и ее семья из Сербии. Хотя многие из этих людей разъехались по всему миру, все они из бывшей Югославии. У меня там много друзей и родственников, моя жена часто забирает детей в Сербию. У меня много семейных связей с этой страной.

Если будет возможность перебраться в Сербию вместе с семьей и провести там определенный период времени, я обязательно об этом подумаю, потому что это имеет большое значение, это личная история. Если бы я собирался играть не в США, то это единственный возможный вариант», – сказал ветеран .

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