Экс-игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал легендарного центрового , который берет по 50 тысяч долларов за индивидуальное занятие.

«Никому не нужен этот скайхук Хакима Оладжувона. Ему должно быть стыдно. Отжимает у этих молокососов по 50 тысяч долларов. Когда ты появился в лиге в 1984 году, тебе не платили по 50 тысяч за матч. Теперь ты пытаешься наверстать упущенное за счет молодежи.

, зачем тебе вообще это нужно, зачем тебе тренировки с Хакимом? Ты начинаешь делать шаги от трехочковой линии, когда несешься с мячом на кольцо. 50 тысяч долларов? Против кого будут применяться все эти «дрим-шейки»? Против Вембаньямы? Да ему просто можно пихнуть локтем с криком «Вали отсюда», он отлетит в сторону, вот и все. 50 тысяч долларов?» – заявил Аренас.

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