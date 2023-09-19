«Никому не нужен твой скайхук». Гилберт Аренас раскритиковал Хакима Оладжувона, который берет 50 тыс долларов за тренировку

Теги НБА Гилберт Аренас Хаким Оладжувон Яннис Адетокумбо Виктор Вембаньяма Баскетбол

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас раскритиковал легендарного центрового Хакима Оладжувона, который берет по 50 тысяч долларов за индивидуальное занятие.

«Никому не нужен этот скайхук Хакима Оладжувона. Ему должно быть стыдно. Отжимает у этих молокососов по 50 тысяч долларов. Когда ты появился в лиге в 1984 году, тебе не платили по 50 тысяч за матч. Теперь ты пытаешься наверстать упущенное за счет молодежи. 

Яннис, зачем тебе вообще это нужно, зачем тебе тренировки с Хакимом? Ты начинаешь делать шаги от трехочковой линии, когда несешься с мячом на кольцо. 50 тысяч долларов? Против кого будут применяться все эти «дрим-шейки»? Против Вембаньямы? Да ему просто можно пихнуть локтем с криком «Вали отсюда», он отлетит в сторону, вот и все. 50 тысяч долларов?» – заявил Аренас.

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7 комментариев

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Телохранитель Джеймса Уорти
За совет по поводу Вембы Яннис уже должен Аринасу как минимум 100к
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andrushapumba
Всего 50 тысяч? Это реально благотворительность и забота о будущем баскетбола.

Кстати не скайхук а дримшейк
И во вторых хаким очень солидный коммерс, у него состояние на сотни лямов, ему эти 50к на два обеда
+4
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carmelo hot sause
Агент 0 закуски к спиртному
+4
-1
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Алексей Ильин
Да лучше ваще со стволом выйти на площадку чо уж там
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Epicman
моська тявкает на слона) ну и зависть похоже.
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rpn.abramov
Ответ Алексей Ильин
Да лучше ваще со стволом выйти на площадку чо уж там
за этот совет Джа вывалил пол зарплаты))
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