Звездный форвард « » признался, что отказывается тренироваться вместе с другими игроками во время межсезонья.

«Я не умею притворяться. Не умею что-то там изображать. Вот почему я как бы держу дистанцию. Я знаю, что если буду работать вместе с другими действующими игроками, это лишит меня преимущества, когда я выхожу против них в матчах», – заявил Адетокумбо.

Грек также рассказал, что планирует поехать в Хьюстон, чтобы потренироваться с легендарным центровым .

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