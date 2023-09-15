«Не умею притворяться». Яннис Адетокумбо объяснил, почему не тренируется с другими игроками НБА во время межсезонья

Теги Милуоки НБА Хаким Оладжувон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо признался, что отказывается тренироваться вместе с другими игроками НБА во время межсезонья.

«Я не умею притворяться. Не умею что-то там изображать. Вот почему я как бы держу дистанцию. Я знаю, что если буду работать вместе с другими действующими игроками, это лишит меня преимущества, когда я выхожу против них в матчах», – заявил Адетокумбо.

Грек также рассказал, что планирует поехать в Хьюстон, чтобы потренироваться с легендарным центровым Хакимом Оладжувоном.

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