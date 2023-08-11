У Йокича самый высокий рейтинг в новой NBA 2K. Яннис, Леброн, Эмбиид и Дюрэнт в Топ-5

Представлены рейтинги игроков в новой версии популярного симулятора NBA 2K24.

Самый высокий рейтинг у центрового , который привел « » к победе в чемпионате НБА прошлого сезона. Показатель серба составил 98.

(«Милуоки»), («Лейкерс»), («Филадельфия») и Кевин Дюрэнт («Финикс») вошли в Топ-5.

Рейтинг первого номера драфта-2024 Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») – 84.

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