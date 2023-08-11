У Йокича самый высокий рейтинг в новой NBA 2K. Яннис, Леброн, Эмбиид и Дюрэнт в Топ-5
Представлены рейтинги игроков в новой версии популярного симулятора NBA 2K24.
Самый высокий рейтинг у центрового Николы Йокича, который привел «Денвер» к победе в чемпионате НБА прошлого сезона. Показатель серба составил 98.
Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Кевин Дюрэнт («Финикс») вошли в Топ-5.
Рейтинг первого номера драфта-2024 Виктора Вембаньямы («Сан-Антонио») – 84.
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