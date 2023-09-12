Яннис Адетокумбо планирует потренироваться с Хакимом Оладжувоном

Форвард « » в одном из эпизодов подкаста «48 минут» рассказал, что планирует поехать в Хьюстон, чтобы потренироваться с перед предстоящим сезоном-2023/24.

Лидер «Бакс» ранее тренировался с такими игроками, как Кобе Брайант и Кевин Гарнетт. Теперь к этому списку может добавится легендарный центровой «Рокетс».

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой