Леброн Джеймс одобрил продление контракта между «Лейкерс» и Джарредом Вандербилтом
Форвард Джарред Вандербилт продлит контракт с «Лейкерс» на 4 года и 48 миллионов долларов.
Лидер «озерников» Леброн Джеймс одобрил сделку, выложив пост в социальных сетях.
Вандербилт присоединился к команде из Лос-Анджелеса в феврале этого года в результате трехстороннего обмена.
В 26 матчах регулярки его показатели составили 7,2 очка и 6,7 подбора при 52,9% реализации с игры. В плей-офф: 4,3 очка и 3,2 подбора при 40% точности бросков.
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