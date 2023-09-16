Леброн Джеймс о любимом месте для игры в баскетбол: «Мэдисон Сквер Гарден»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Нью-Йорк НБА фото Madison Square Garden Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс назвал легендарную нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден» любимым местом для игры в баскетбол.

«Мое любимое место для игры баскетбол во всем мире!!!!» – написал Джеймс в социальных сетях.

38-летний Джеймс имеет результат 21-8 в матчах на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Средние показатели Леброна в этих играх – 28,1 очка, 6,9 подбора, 7,5 передачи, 1,9 перехвата и 0,7 блок-шота.

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Соцсети Леброна Джеймса

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5 комментариев

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banderos
Хотелось бы от пользователей прочитать статистику других звезд на MSG
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banderos
На самом деле, это говорит о легендарности арены. Даже в оригинальном Space Jam показали именно её.
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Поникший Руй
Ответ banderos
Хотелось бы от пользователей прочитать статистику других звезд на MSG
Ага, а ещё статистику Леброна на всех остальных аренах)
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Maturmalai
Игра в MSG должна быть для гостевого игрока сущим адом, а не любимым местом. Але, Ники, вставайте, на работу пора!
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banderos
Ответ Поникший Руй
Ага, а ещё статистику Леброна на всех остальных аренах)
Ну, это точно не по моей части
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