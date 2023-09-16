Звездный форвард « » Леброн Джеймс назвал легендарную нью-йоркскую арену «Мэдисон Сквер Гарден» любимым местом для игры в баскетбол.

«Мое любимое место для игры баскетбол во всем мире!!!!» – написал Джеймс в социальных сетях.

38-летний Джеймс имеет результат 21-8 в матчах на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Средние показатели Леброна в этих играх – 28,1 очка, 6,9 подбора, 7,5 передачи, 1,9 перехвата и 0,7 блок-шота.

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Соцсети Леброна Джеймса