Леброн Джеймс порадовался за Денниса Шредера, который стал MVP чемпионата мира-2023
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил разыгрывающего сборной Германии Денниса Шредера с победой на чемпионате мира-2023 и завоеванием приза MVP турнира.
Леброн выложил фотографию Шредера, который готовится получить приз самому ценному игроку ЧМ-2023.
«Да, сэр!!! Вот это круть», – написал Джеймс.
Шредер в минувшем сезоне играл за «Лейкерс», а летом перешел в «Торонто».
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Соцсети Леброна Джеймса
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