Лидер « » Леброн Джеймс поздравил разыгрывающего сборной Германии Денниса Шредера с победой на чемпионате мира-2023 и завоеванием приза MVP турнира.

Леброн выложил фотографию Шредера, который готовится получить приз самому ценному игроку ЧМ-2023.

«Да, сэр!!! Вот это круть», – написал Джеймс.

Шредер в минувшем сезоне играл за «Лейкерс», а летом перешел в « ».

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