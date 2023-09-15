Джарред Вандербилт продлил контракт с «Лейкерс» на 4 года и 48 млн долларов

Теги переходы Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Баскетбол

Тяжелый форвард Джарред Вандербилт (24 года, 206 см) договорился с «Лейкерс» о заключении нового соглашения на 4 года и 48 млн долларов. Контракт полностью гарантирован с опцией игрока в последнем сезоне.

Об этом информирует инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на агента игрока Рича Пола.

Вандербилт присоединился к команде из Лос-Анджелеса в феврале этого года в результате трехстороннего обмена.

В 26 матчах регулярки его показатели составили 7,2 очка и 6,7 подбора при 52,9% реализации с игры. В плей-офф: 4,3 очка и 3,2 подбора при 40% точности бросков.

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3 комментария

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quire_sultan
адекватная цена за трудягу, плюс есть еще куда расти при правильном отношении и подходе
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Антон Антнов
Вандерсар топчик!.
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armageddon123456
Ответ quire_sultan
адекватная цена за трудягу, плюс есть еще куда расти при правильном отношении и подходе
И при необходимости на обмен контракт оооочень даже меняемый
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