Ник Нерс о чемпионстве «Торонто»: «Кавай не играл 12 или 14 месяцев. Никто не понимал, как он будет себя чувствовать»

Главный тренер «Филадельфии» стал гостем подкаста своего разыгрывающего Патрика Беверли.

Нерс вспомнил чемпионский сезон-2019 с « », лидером которого был .

«Не думаю, что кто-то знал, как это будет работать. Кавай не играл 12 или 14 месяцев. Никто не понимал, как он будет себя чувствовать в плане здоровья. Мы вроде как начали медленно наращивать нагрузки. Не собирались выпускать его в «бэк-ту-бэк» и все такое. Он был вполне здоров, но команда играла так хорошо, что мы могли продолжать давать ему отдых в течение всего сезона.

Вроде бы мы провели без него 22 игры, так что в том году он сыграл 60 матчей. И мы стартовали с 13-4. Отличное начало», – сказал Нерс.

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