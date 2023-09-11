Ник Нерс о чемпионстве «Торонто»: «Кавай не играл 12 или 14 месяцев. Никто не понимал, как он будет себя чувствовать»

Теги Филадельфия Торонто НБА Кавай Ленард Ник Нерс Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс стал гостем подкаста своего разыгрывающего Патрика Беверли.

Нерс вспомнил чемпионский сезон-2019 с «Торонто», лидером которого был Кавай Ленард.

«Не думаю, что кто-то знал, как это будет работать. Кавай не играл 12 или 14 месяцев. Никто не понимал, как он будет себя чувствовать в плане здоровья. Мы вроде как начали медленно наращивать нагрузки. Не собирались выпускать его в «бэк-ту-бэк» и все такое. Он был вполне здоров, но команда играла так хорошо, что мы могли продолжать давать ему отдых в течение всего сезона.

Вроде бы мы провели без него 22 игры, так что в том году он сыграл 60 матчей. И мы стартовали с 13-4. Отличное начало», – сказал Нерс.

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