Тайриз Макси – Нику Нерсу: «У меня никогда не было тренера, который бы действительно наигрывал заготовки в матчах. Уверен, у вас было много бессонных ночей»

Теги Филадельфия Торонто НБА Ник Нерс Тайриз Макси Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс стал гостем подкаста разыгрывающего Тайриза Макси «Maxey on the Mic».

Защитник рассказал о необычном подходе Нерса к тренерской работе.

«Одна вещь, о которой я действительно задумался. Как вы говорите, что пробуете новые вещи и тестируете их в игре. Это просто безумие. У меня никогда не было тренера, который бы действительно наигрывал заготовки в матчах.

А я видел, как вы опробовали их против нас. В игре регулярного чемпионата – это работает – а потом я снова вижу это в плей-офф. То, как вы приспосабливаетесь к сопернику, как пытаетесь найти оптимальное решение, я уверен, что у вас было много бессонных ночей», – поделился Макси.

Всю карьеру в НБА Макси провел под руководством ранее уволенного Дока Риверса.

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6 комментариев

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Максим Макеев
норм панчи в Дока
+24
0
+24
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shooter77
- Док, ты наигрываешь заготовленные комбинации?
- Камон, это просто безумие.
+13
0
+13
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бредихин
одновременно и 😛 и 💩
+5
0
+5
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МЗ
Очень хочется посмотреть такую Филу в ПО. Просто таланта там много, организации мало было. А теперь буквально тренер-гик! Мори в очередной раз молодец!
+2
0
+2
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Daishi
Каким бы ни был Док, но такая риторика - это предельно некрасиво и неэтично. Думаю, у Нерса шерсть дыбом встала от такой беспардонности. :)
+2
-2
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