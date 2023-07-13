Тайриз Макси – Нику Нерсу: «У меня никогда не было тренера, который бы действительно наигрывал заготовки в матчах. Уверен, у вас было много бессонных ночей»
Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс стал гостем подкаста разыгрывающего Тайриза Макси «Maxey on the Mic».
Защитник рассказал о необычном подходе Нерса к тренерской работе.
«Одна вещь, о которой я действительно задумался. Как вы говорите, что пробуете новые вещи и тестируете их в игре. Это просто безумие. У меня никогда не было тренера, который бы действительно наигрывал заготовки в матчах.
А я видел, как вы опробовали их против нас. В игре регулярного чемпионата – это работает – а потом я снова вижу это в плей-офф. То, как вы приспосабливаетесь к сопернику, как пытаетесь найти оптимальное решение, я уверен, что у вас было много бессонных ночей», – поделился Макси.
Всю карьеру в НБА Макси провел под руководством ранее уволенного Дока Риверса.
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- Камон, это просто безумие.