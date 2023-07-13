Тайриз Макси – Нику Нерсу: «У меня никогда не было тренера, который бы действительно наигрывал заготовки в матчах. Уверен, у вас было много бессонных ночей»

Главный тренер «Филадельфии» стал гостем подкаста разыгрывающего «Maxey on the Mic».

Защитник рассказал о необычном подходе Нерса к тренерской работе.

«Одна вещь, о которой я действительно задумался. Как вы говорите, что пробуете новые вещи и тестируете их в игре. Это просто безумие. У меня никогда не было тренера, который бы действительно наигрывал заготовки в матчах.

А я видел, как вы опробовали их против нас. В игре регулярного чемпионата – это работает – а потом я снова вижу это в плей-офф. То, как вы приспосабливаетесь к сопернику, как пытаетесь найти оптимальное решение, я уверен, что у вас было много бессонных ночей», – поделился Макси.

Всю карьеру в НБА Макси провел под руководством ранее уволенного Дока Риверса.

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