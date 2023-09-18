Инсайдер Тим Макмэн считает, что Крис Пол должен выходить со скамейки: «Не понимаю, почему «Уорриорз» должны все менять, чтобы под него подстроиться»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Макмэн в эфире подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective поделился мнением, что «Голден Стэйт» не стоит брать во внимание серию Криса Пола из 18 сезонов и 1214 матчей, в каждом из которых он выходил в стартовой пятерке.

«Это задача Криса Пола вписаться в состав «Голден Стэйт».

Я не понимаю, почему «Уорриорз» должны все менять, чтобы под него подстроиться. Он больше не тот Крис Пол из символических пятерок.

Но мы можем отправить его в путешествие за наградой лучшему «шестому», – заявил Макмэн.

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5 комментариев

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Михаил Евдокимов
В чем проблема выпускать Пола на первые 2-3 минуты и потом садить его на лавку, выпуская со второй пятеркой?
Всем хорошо, и Пол не рушит свою статистику вечно выходя в старте и атмосфера в команде не портится. Подозревая, что так плюс минус и будет
+2
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quznez
"Он больше не тот Крис Пол из символических пятерок."
а кто в команде (кроме Карри) ещё тот из символических пятёрок?
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j_jms
Ответ МЗ
Сказал новый ГМ ГСВ устами журналиста...
А если такая "хитрость" не прокатит, ГМ обидится и уволится?
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