Инсайдер Тим Макмэн считает, что Крис Пол должен выходить со скамейки: «Не понимаю, почему «Уорриорз» должны все менять, чтобы под него подстроиться»
Инсайдер ESPN Тим Макмэн в эфире подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective поделился мнением, что «Голден Стэйт» не стоит брать во внимание серию Криса Пола из 18 сезонов и 1214 матчей, в каждом из которых он выходил в стартовой пятерке.
«Это задача Криса Пола вписаться в состав «Голден Стэйт».
Я не понимаю, почему «Уорриорз» должны все менять, чтобы под него подстроиться. Он больше не тот Крис Пол из символических пятерок.
Но мы можем отправить его в путешествие за наградой лучшему «шестому», – заявил Макмэн.
Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад
Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта
Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками
Всем хорошо, и Пол не рушит свою статистику вечно выходя в старте и атмосфера в команде не портится. Подозревая, что так плюс минус и будет
а кто в команде (кроме Карри) ещё тот из символических пятёрок?