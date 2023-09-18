Инсайдер Тим Макмэн считает, что Крис Пол должен выходить со скамейки: «Не понимаю, почему «Уорриорз» должны все менять, чтобы под него подстроиться»

Инсайдер ESPN Тим Макмэн в эфире подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective поделился мнением, что « » не стоит брать во внимание серию из 18 сезонов и 1214 матчей, в каждом из которых он выходил в стартовой пятерке.

«Это задача Криса Пола вписаться в состав «Голден Стэйт».

Я не понимаю, почему «Уорриорз» должны все менять, чтобы под него подстроиться. Он больше не тот Крис Пол из символических пятерок.

Но мы можем отправить его в путешествие за наградой лучшему «шестому», – заявил Макмэн.

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