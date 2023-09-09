Крис Пол, как ожидается, будет выходить в стартовой пятерке «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Марк Стейн Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол, как ожидается, сохранит место в стартовой пятерке в 19-м для себя сезоне НБА.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Уорриорз» планируют выпускать 38-летнего Пола в основной пятерке.

«Я ожидаю, что он будет в старте. Похоже, его будут выпускать на пятиминутные отрезки. Не знаю, хотят ли они давать ему большое игровое время, но думаю, что они попытаются это сделать. Могу ошибаться, но именно таким все представляется. Это не просто мнение про стартовую пятерку. Это то, что я слышу. Крис Пол никогда не начинал на скамейке», – рассказал Стейн.

Пола обменяли в «Уорриорз» в июле после трех сезонов в «Финиксе». Ветеран НБА выходил в основе во всех 1 214 матчах, в которых принимал участие с 2005 года.

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6 комментариев

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гайка и болт
Так Стив Керр сейчас пока другим занят. Кто ему сказал-то?
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kc6nxy8whs
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Вместо капожевателя
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Epicman
Пол, Карри, Томпсон, Уиггинс, Грин. А вообще, его теперь до 40 лет в старте выпускать что ли?) когда то надо начинать выходить со скамейки.
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TalSer
Вместо Клея что ли?
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Xell
Плохая идея. Будет Карри мешать. Ему оптимально с лавки выходить. И давать буст.
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Олег Бугайчук
Карри на скамейку))
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