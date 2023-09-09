Разыгрывающий Крис Пол, как ожидается, сохранит место в стартовой пятерке в 19-м для себя сезоне НБА.

По информации инсайдера Марка Стейна, «Уорриорз» планируют выпускать 38-летнего Пола в основной пятерке.

«Я ожидаю, что он будет в старте. Похоже, его будут выпускать на пятиминутные отрезки. Не знаю, хотят ли они давать ему большое игровое время, но думаю, что они попытаются это сделать. Могу ошибаться, но именно таким все представляется. Это не просто мнение про стартовую пятерку. Это то, что я слышу. Крис Пол никогда не начинал на скамейке», – рассказал Стейн.

Пола обменяли в «Уорриорз» в июле после трех сезонов в «Финиксе». Ветеран НБА выходил в основе во всех 1 214 матчах, в которых принимал участие с 2005 года.

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