Джо Лэйкоб о приобретении Криса Пола: «Первая мысль была, что мы на это не пойдем»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Джо Лэйкоб Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о том, какой была его первая реакция на вариант с приобретением разыгрывающего Криса Пола.

«Крис Пол? Первая мысль была, что мы на это не пойдем. «Серьезно? Крайне маловероятно».

Но позиция постепенно менялась. Чем больше мы думали об этом и рассматривали имеющиеся опции, тем интереснее казался этот вариант. «Слушайте, а ведь он отличный игрок. Он всегда делает товарищей по команде лучше».

Пол пока не выигрывал чемпионат, но, возможно, ему удастся сделать это с нами. Это стало бы красивой историей. В итоге нам понравился этот вариант, мы его приняли», – сказал Лэйкоб.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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2 комментария

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Владимир Катасонов
После приобретения остались только вопросы по химии и по глубине состава. Теперь это их первая мысль
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leon01
Первая мысль обычно самая удачная, она более эмоциональная) вот иногда попадается женщина, встреча в кафе, первая мысль «бежать», но потом приходит вторая « а может чпокнуть и бежать»? И если получится чпокнуть то приходит мысль третья « когда уже свалит?» и четвёртая как контрольный в голову «а на хрена мне всё это нужно было!!!» так что Джо, мысли в режиме эконом)
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