Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб рассказал о том, какой была его первая реакция на вариант с приобретением разыгрывающего .

«Крис Пол? Первая мысль была, что мы на это не пойдем. «Серьезно? Крайне маловероятно».

Но позиция постепенно менялась. Чем больше мы думали об этом и рассматривали имеющиеся опции, тем интереснее казался этот вариант. «Слушайте, а ведь он отличный игрок. Он всегда делает товарищей по команде лучше».

Пол пока не выигрывал чемпионат, но, возможно, ему удастся сделать это с нами. Это стало бы красивой историей. В итоге нам понравился этот вариант, мы его приняли», – сказал Лэйкоб.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас