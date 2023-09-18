Хосе Альварадо после травмы: «Ты сильнее, чем тебе кажется💯»
Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо оставил мотивационное сообщение на своей странице в соцсети.
Вчера баскетболист получил растяжение связок голеностопного сустава на тренировке. Его участие в предсезонных сборах находится под вопросом.
«Ты сильнее, чем тебе кажется💯», – написал Альварадо.
В минувшем сезоне НБА разыгрывающий набирал 9,0 очка, 2,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.
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