Хосе Альварадо после травмы: «Ты сильнее, чем тебе кажется💯»

Теги травмы Новый Орлеан НБА Хосе Альварадо Баскетбол

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо оставил мотивационное сообщение на своей странице в соцсети.

Вчера баскетболист получил растяжение связок голеностопного сустава на тренировке. Его участие в предсезонных сборах находится под вопросом.

«Ты сильнее, чем тебе кажется💯», – написал Альварадо.

В минувшем сезоне НБА разыгрывающий набирал 9,0 очка, 2,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий