Хосе Альварадо возобновил тренировки, но пока не готов вернуться в состав «Пеликанс»
Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо возобновил баскетбольную активность на площадке, но пока не получил разрешения вернуться в состав для участия в матчах.
Альварадо не играет с 27 февраля из-за стрессовой реакции в правой голени.
Исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин заявил, что Альварадо не сыграет в матче плей-ин против «Тандер» в среду. Ожидается, что он пропустит еще как минимум неделю.
«Пеликанс» сообщили, что «точные сроки возвращения Альварадо будут объявлены позже». Если команда выйдет в плей-офф, Хосе, скорее всего, пропустит начало серии с «Денвером».
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