Хосе Альварадо возобновил тренировки, но пока не готов вернуться в состав «Пеликанс»

Теги травмы Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Дэвид Гриффин Хосе Альварадо Баскетбол

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо возобновил баскетбольную активность на площадке, но пока не получил разрешения вернуться в состав для участия в матчах.

Альварадо не играет с 27 февраля из-за стрессовой реакции в правой голени.

Исполнительный вице-президент «Пеликанс» по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин заявил, что Альварадо не сыграет в матче плей-ин против «Тандер» в среду. Ожидается, что он пропустит еще как минимум неделю.

«Пеликанс» сообщили, что «точные сроки возвращения Альварадо будут объявлены позже». Если команда выйдет в плей-офф, Хосе, скорее всего, пропустит начало серии с «Денвером».

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