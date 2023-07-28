Хосе Альварадо не сыграет за Пуэрто-Рико на чемпионате мира

Теги травмы Новый Орлеан сборная Пуэрто-Рико НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Хосе Альварадо Баскетбол

Разыгрывающий «Нового Орлеана» Хосе Альварадо не сыграет за сборную Пуэрто-Рико на предстоящем чемпионате мира, сообщает ESPN.com.

Альварадо не вошел в состав национальной команды, который опубликовала Федерация баскетбола Пуэрто-Рико. Согласно сообщению федерации, «Пеликанс» не позволили Альварадо участвовать в турнире из-за стрессовой реакции в большеберцовой кости, из-за которой он пропустил концовку сезона-2022/23.

Бывший защитник НБА Карлос Арройо, который является генеральным менеджером сборной Пуэрто-Рико, заявил, что МРТ, сделанная на прошлой неделе, показала, что травма еще не полностью зажила.

Альварадо получил травму 27 февраля и пропустил последние полтора месяца сезона. В 61 проведенном матче он набирал в среднем 9,0 очка, 3,0 передачи и 1,1 перехвата.

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