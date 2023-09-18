Хосе Альварадо повредил голеностоп. Его участие в тренировочном лагере под вопросом
Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо получил растяжение связок голеностопного сустава на тренировке в минувшие выходные.
Участие Альварадо в тренировочном лагере на данный момент находится под вопросом. Баскетболисту предстоит пройти обследование.
В минувшем сезоне НБА Хосе набирал 9,0 очка, 2,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.
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