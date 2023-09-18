Хосе Альварадо повредил голеностоп. Его участие в тренировочном лагере под вопросом

Теги травмы Новый Орлеан НБА Хосе Альварадо Баскетбол

Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо получил растяжение связок голеностопного сустава на тренировке в минувшие выходные.

Участие Альварадо в тренировочном лагере на данный момент находится под вопросом. Баскетболисту предстоит пройти обследование.

В минувшем сезоне НБА Хосе набирал 9,0 очка, 2,3 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.

Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий