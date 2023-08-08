Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин вместе наблюдали за матчем США против Пуэрто-Рико
Сборная США в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 провела товарищеский матч с командой Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе и победила с разницей «+43» (117:74).
Бывшие одноклубники по «Голден Стэйт», олимпийские чемпионы Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин наблюдали за игрой с трибуны.
Встречу также посетили экс-генменеджер сборной США Джерри Коланджело, олимпийский чемпион Демаркус Казинс, тренер «Никс» Том Тибодо, тренер «Юты» Уилл Харди и защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо.
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