Кевин Дюрэнт и Дрэймонд Грин вместе наблюдали за матчем США против Пуэрто-Рико

Сборная США в рамках подготовки к чемпионату мира-2023 провела товарищеский матч с командой Пуэрто-Рико в Лас-Вегасе и победила с разницей «+43» (117:74).

Бывшие одноклубники по «Голден Стэйт», олимпийские чемпионы и наблюдали за игрой с трибуны.

Встречу также посетили экс-генменеджер сборной США Джерри Коланджело, олимпийский чемпион , тренер «Никс» , тренер «Юты» Уилл Харди и защитник «Пеликанс» .

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом