Греческий судья Элиас Коромилас завершил карьеру. Летом его обвиняли в попытке подкупа
Известный греческий судья Элиас Коромилас завершил карьеру.
Греческий судейский комитет недавно разрешил 50-летнему Коромиласу продлить карьеру в сезоне-23/24, несмотря на достижение возрастного ограничения. Однако он решил не возвращаться, объяснив это травмой.
Этим летом Коромилас был упомянут в обвинениях о попытке подкупа, выдвинутых украинским арбитром Николаем Амбросовым.
Профсоюз судей Евролиги отверг обвинения, а ФИБА вскоре после предъявления претензий разрешила греку продолжить карьеру.
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