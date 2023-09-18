Греческий судья Элиас Коромилас завершил карьеру. Летом его обвиняли в попытке подкупа

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок ФИБА чемпионат Греции судьи Борис Рыжик Элиас Коромилас Николай Амбросов Баскетбол

Известный греческий судья Элиас Коромилас завершил карьеру.

Греческий судейский комитет недавно разрешил 50-летнему Коромиласу продлить карьеру в сезоне-23/24, несмотря на достижение возрастного ограничения. Однако он решил не возвращаться, объяснив это травмой.

Этим летом Коромилас был упомянут в обвинениях о попытке подкупа, выдвинутых украинским арбитром Николаем Амбросовым.

Профсоюз судей Евролиги отверг обвинения, а ФИБА вскоре после предъявления претензий разрешила греку продолжить карьеру.

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2 комментария

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Михаил Опякин
Поднял деньжат, можно и на покой😁
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