Греческий судья Элиас Коромилас завершил карьеру. Летом его обвиняли в попытке подкупа

Известный греческий судья Элиас Коромилас завершил карьеру.

Греческий судейский комитет недавно разрешил 50-летнему Коромиласу продлить карьеру в сезоне-23/24, несмотря на достижение возрастного ограничения. Однако он решил не возвращаться, объяснив это травмой.

Этим летом Коромилас был упомянут в обвинениях о попытке подкупа, выдвинутых украинским арбитром Николаем Амбросовым.

Профсоюз судей отверг обвинения, а вскоре после предъявления претензий разрешила греку продолжить карьеру.

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