Украинский арбитр обвинил коллег в попытке подкупа перед финалом Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако»

Теги происшествия УНИКС Еврокубок судьи Николай Амбросов Монако Баскетбол

Украинский арбитр Николай Амбросов, который входил в состав судейской бригады финала Еврокубка-2021 между УНИКС и «Монако», обвинил коллег в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро.

По словам Амбросова, за несколько дней до матча украинский арбитр Борис Рыжик «завуалированным способом» предложил ему 10 000 евро за то, чтобы он дал свисток в пользу УНИКСа. Греческий арбитр Илиас Коромилас также участвовал в сделке.

Амбросов утверждает, что отказался от предложения и не стал разговаривать с Коромиласом, и тот факт, что «Монако» выиграл матч со счетом 86:83, служит тому доказательством.

«То, что я расскажу, может многих удивить, но именно так все и происходило: за три дня до матча мне позвонил самый известный арбитр Украины Борис Рыжик.

Он мне , что в финале играет УНИКС, в котором греческий тренер и греческий ассистент. К нему обратился Илиас Коромилас, тоже грек, который был судьей Евролиги, и попытался через него договориться со мной. Если бы я согласился, то Коромилас напрямую поговорил бы со мной о том, чтобы «устроить» победу Казани.

Я ничего не сказал Рыжику, и он сказал мне подумать 24 часа. Если бы я передумал и все прошло по плану, я бы получил 10 000 евро. Он даже дал мне номер Viber, чтобы позвонить после матча.

Впрочем, вы все знаете результат: «Монако» выиграл с преимуществом в 3 очка», – рассказал Амбросов.

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9 комментариев

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герой украины теперь будет, не взял взятку и российский клуб проиграл
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Звездит, как дышит
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10k за правильные свистки... чёт его вообще... тут сложно построить предложение без матных вставок. Мягко говоря, 10к это не серьёзно
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Мало предложили.
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Рыжика потопить не дадим)
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Так и было -подтверждаю...Я тогда через почту России переслал 10 000 долларов Рыжику. Кстати Амбросов деньги то взял,но обманул....У меня даже расписка есть...Так то я это всё для души делал,пока таксистом работал.....У меня есть ещё история,как я Трампу помогал выборы выиграть,но это я потом расскажу...
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Ответ Jan Paskel
10k за правильные свистки... чёт его вообще... тут сложно построить предложение без матных вставок. Мягко говоря, 10к это не серьёзно
посмотри сколько судьи в евролиге получают, удивление пройдёт
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