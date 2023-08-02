Украинский арбитр обвинил коллег в попытке подкупа перед финалом Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако»

Украинский арбитр Николай Амбросов, который входил в состав судейской бригады финала Еврокубка-2021 между и « », обвинил коллег в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро.

По словам Амбросова, за несколько дней до матча украинский арбитр Борис Рыжик «завуалированным способом» предложил ему 10 000 евро за то, чтобы он дал свисток в пользу УНИКСа. Греческий арбитр Илиас Коромилас также участвовал в сделке.

Амбросов утверждает, что отказался от предложения и не стал разговаривать с Коромиласом, и тот факт, что «Монако» выиграл матч со счетом 86:83, служит тому доказательством.

«То, что я расскажу, может многих удивить, но именно так все и происходило: за три дня до матча мне позвонил самый известный арбитр Украины Борис Рыжик.

Он мне , что в финале играет УНИКС, в котором греческий тренер и греческий ассистент. К нему обратился Илиас Коромилас, тоже грек, который был судьей Евролиги, и попытался через него договориться со мной. Если бы я согласился, то Коромилас напрямую поговорил бы со мной о том, чтобы «устроить» победу Казани.

Я ничего не сказал Рыжику, и он сказал мне подумать 24 часа. Если бы я передумал и все прошло по плану, я бы получил 10 000 евро. Он даже дал мне номер Viber, чтобы позвонить после матча.

Впрочем, вы все знаете результат: «Монако» выиграл с преимуществом в 3 очка», – рассказал Амбросов.

Избит еще один русский баскетболист. Что известно о нападении на чемпиона Евро-2007 Никиту Шабалкина