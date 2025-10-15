Лука Дончич о матче против «Далласа»: «Это всегда будет что-то значить»
Словенец признался, что встречи с бывшей командой остаются для него особенными.
«Очевидно, что это будет что-то особенное. Каждый раз, когда я играю против «Далласа», я что-то чувствую. Сейчас я начинаю новую главу в своей карьере, но этот матч для меня все равно всегда будет особенным», – признался Лука Дончич.
Предсезонная игра «Лейкерс» против «Маверикс» состоится 16 октября в 05.30 по московскому времени.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?3568 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
