Генеральный секретарь ФБУ: «Конечно, не верю Николаю Амбросову, он коррупционер»

Теги происшествия УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок судьи федерация баскетбола Украины Николай Амбросов Монако Владимир Драбиковский Баскетбол

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский выразил сомнение в заявлениях судьи Николая Амбросова и назвал его коррумпированным.

«Конечно, я ему не верю. Амбросов – нехороший человек и коррупционер, поэтому мы его отстранили.

Он отвечал за назначение судей на матчи второго дивизиона среди мужчин и женщин. Он просил у судей половину их гонорара за то, чтобы он назначил их на матчи, и именно поэтому мы отстранили его. Затем он начал войну против президента, меня и федерации с выдуманными историями.

Теперь об интервью. У меня есть вопрос. Почему он сразу же не позвонил Ричарду Стоуксу, а вспомнил эту историю спустя три года?» – сказал Драбиковский в интервью Sport24.

Амбросов обвинил коллег, украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа, в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро перед финалом Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако».

Евролига заявила о начале внутреннего расследования для выяснения ситуации.

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