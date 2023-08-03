Генеральный секретарь ФБУ: «Конечно, не верю Николаю Амбросову, он коррупционер»

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский выразил сомнение в заявлениях судьи Николая Амбросова и назвал его коррумпированным.

«Конечно, я ему не верю. Амбросов – нехороший человек и коррупционер, поэтому мы его отстранили.

Он отвечал за назначение судей на матчи второго дивизиона среди мужчин и женщин. Он просил у судей половину их гонорара за то, чтобы он назначил их на матчи, и именно поэтому мы отстранили его. Затем он начал войну против президента, меня и федерации с выдуманными историями.

Теперь об интервью. У меня есть вопрос. Почему он сразу же не позвонил Ричарду Стоуксу, а вспомнил эту историю спустя три года?» – сказал Драбиковский в интервью Sport24.

Амбросов обвинил коллег, украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа, в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро перед финалом Еврокубка-2021 между и « ».

заявила о начале внутреннего расследования для выяснения ситуации.

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