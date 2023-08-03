Греческий судья Илиас Коромилас отстранен от работы до завершения расследования Евролиги

Теги происшествия УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок сборная Греции судьи Федерация баскетбола Греции Николай Амбросов Монако Баскетбол

Федерация баскетбола Греции приняла решение отстранить судью Илиаса Коромиласа от работы до завершения расследования Евролиги.

«Узнав о начатом Евролигой расследовании в отношении греческого судьи международной категории Илиаса Коромиласа, Федерация баскетбола Греции заменила его на товарищеских матчах мужской национальной сборной, на которых он работает с 27 июля.

Илиас Коромилас будет отстранен от работы до окончательного выяснения дела и заключения следствия», — говорится в официальном пресс-релизе.

Сегодня Евролига заявила о начале внутреннего расследования для выяснения ситуации с недавними заявлениями украинского арбитра Николая Амбросова.

Амбросов, который входил в состав судейской бригады финала Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако», обвинил коллег, украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа, в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро с целью «устроить» победу казанской команды.

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2 комментария

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Когда Рыжика отстранят?
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как можно было вообще такую ставить бригаду на матч, с учётом того какие клубы играют и кому принадлежат?).. обидели видимо товарища)
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