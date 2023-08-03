Греческий судья Илиас Коромилас отстранен от работы до завершения расследования Евролиги

Федерация баскетбола Греции приняла решение отстранить судью Илиаса Коромиласа от работы до завершения расследования Евролиги.

«Узнав о начатом Евролигой расследовании в отношении греческого судьи международной категории Илиаса Коромиласа, Федерация баскетбола Греции заменила его на товарищеских матчах мужской национальной сборной, на которых он работает с 27 июля.

Илиас Коромилас будет отстранен от работы до окончательного выяснения дела и заключения следствия», — говорится в официальном пресс-релизе.

Сегодня Евролига заявила о начале внутреннего расследования для выяснения ситуации с недавними заявлениями украинского арбитра Николая Амбросова.

Амбросов, который входил в состав судейской бригады финала Еврокубка-2021 между и « », обвинил коллег, украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа, в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро с целью «устроить» победу казанской команды.

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