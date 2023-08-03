Евролига проведет внутреннее расследование в связи с заявлениями украинского арбитра о попытке подкупа

Евролига официально заявила о начале внутреннего расследования для выяснения ситуации с недавними заявлениями украинского арбитра Николая Амбросова.

Амбросов, который входил в состав судейской бригады финала Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако», обвинил коллег, украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа, в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро с целью «устроить» победу казанской команды.

Амбросов утверждает, что отказался от предложения. «Монако» выиграл матч со счетом 86:83.

«Евролига начнет внутреннее расследование для выяснения содержания заявлений украинского арбитра Николая Амбросова. Как только внутреннее расследование будет завершено, Евролига публично обнародует его результаты и, если будут обнаружены какие-либо доказательства, применит все необходимые меры или санкции к любому лицу, которое могло быть замешано», – говорится в заявлении лиги.

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