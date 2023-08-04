Профсоюз судей Евролиги отверг обвинения бывшего арбитра Николая Амбросова. Тот утверждает, что его пытались подкупить перед финалом Еврокубка

Теги происшествия УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок судьи Борис Рыжик Элиас Коромилас Николай Амбросов Монако Баскетбол

Профсоюз судей Евролиги отверг обвинения бывшего арбитра из Украины Николая Амбросова.

Амбросов обвинил коллег, украинца Бориса Рыжика и грека Илиаса Коромиласа, в попытке дать ему взятку в размере 10 000 евро перед финалом Еврокубка-2021 между УНИКСом и «Монако».

В заявлении профсоюза отмечается, что обвинения являются полностью ложными и мотивированы личными интересами с целью причинения вреда членам Евролиги и UEBO (профсоюз судей Евролиги – Sports.ru).

Рыжик и Коромилас также категорически отрицают обвинения и планируют подать судебный иск.

Евролига ранее заявила о начале внутреннего расследования для выяснения ситуации.

Федерация баскетбола Греции приняла решение отстранить Коромиласа от работы до завершения расследования Евролиги.

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1 комментарий

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украинский арбитр 2 года молчал и собирался с силами, чтобы это обвинение сделать?
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