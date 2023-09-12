Бэрон Дэвис: «Возможности Ламело Болла безграничны»

Бывшая звезда НБА Бэрон Дэвис выразил восхищение игрой разыгрывающего « » .

«Его возможности безграничны. Мы не знаем, на что он способен. У него есть что-то неосязаемое, что дано только великим.

У него есть характер, видение, навыки, храбрость и умение сыграть в концовке. Он очень умен. У него невероятный IQ. Сейчас его рост почти два метра, я стоял рядом с ним. Для него баскетбол — это искусство. Баскетбольный мяч в руках этого парня можно сравнить с музыкальным инструментом», – сказал Дэвис.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток