Бэрон Дэвис: «Возможности Ламело Болла безграничны»

Теги Шарлотт Бэрон Дэвис НБА Ламело Болл Баскетбол

Бывшая звезда НБА Бэрон Дэвис выразил восхищение игрой разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла.

«Его возможности безграничны. Мы не знаем, на что он способен. У него есть что-то неосязаемое, что дано только великим.

У него есть характер, видение, навыки, храбрость и умение сыграть в концовке. Он очень умен. У него невероятный IQ. Сейчас его рост почти два метра, я стоял рядом с ним. Для него баскетбол — это искусство. Баскетбольный мяч в руках этого парня можно сравнить с музыкальным инструментом», – сказал Дэвис.

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