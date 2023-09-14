Элфрид Пэйтон побывал на просмотре в «Миннесоте» и «Шарлотт»

10-й номер драфта-2014 активно пытается вернуться в , сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

По информации журналиста, Пэйтон провел индивидуальные тренировки с «Миннесотой» и « ».

Пэйтон, попавший в первую символическую пятерку новичков сезона-2014/15, последний раз выходил на паркет в НБА в мае 2022 года в составе «Финикса».

В том сезоне показатели баскетболиста составили в среднем 3 очка, 2 передачи и 1,8 подбора за 11 минут на площадке.

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