«Голден Стэйт» и Клэй Томпсон начали обсуждать продление контракта

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Рамона Шелберн Баскетбол

«Голден Стэйт» и защитник Клэй Томпсон начали обсуждать продление контракта.

Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Насколько я понимаю, они начали переговоры о продлении контракта с Клэем Томпсоном. Это долгий процесс. Существовало мнение, что Клэй был уже давно доступен для продления, а они вообще ничего не сделали... нет, это не так, они начали разговаривать. Стороны обменялись предложениями.

В этих обсуждениях нет никакой спешки. У обеих сторон есть варианты. Не то чтобы Клэй намеревается уйти, просто минувший сезон сложился для него не самым удачным образом. Так что ему сейчас крайне важно провести удачный год, тогда его ценность станет выше, если все получится», – заявила Шелберн.

Томпсон имеет истекающий контракт на 43,2 миллиона долларов.

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2 комментария

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Sweetener
Надо было раньше разбить 40 в последний год на 3 года по 20
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DonaldBrashear 2.0
45 на 3 года, или 40 на 2, и хватит ему, итак переплата дичайшая по нынешнему контракту, он эти деньги не отработал и не 50% даже.

получает, как Топ-15 Лиги, на деле, в своем нынешнем состоянии даже в топ-50 не входит в НБА.
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