« » и защитник Клэй Томпсон начали обсуждать продление контракта.

Об этом рассказала инсайдер ESPN Рамона Шелберн.

«Насколько я понимаю, они начали переговоры о продлении контракта с . Это долгий процесс. Существовало мнение, что Клэй был уже давно доступен для продления, а они вообще ничего не сделали... нет, это не так, они начали разговаривать. Стороны обменялись предложениями.

В этих обсуждениях нет никакой спешки. У обеих сторон есть варианты. Не то чтобы Клэй намеревается уйти, просто минувший сезон сложился для него не самым удачным образом. Так что ему сейчас крайне важно провести удачный год, тогда его ценность станет выше, если все получится», – заявила Шелберн.

Томпсон имеет истекающий контракт на 43,2 миллиона долларов.

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