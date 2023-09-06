Джон Уолл возглавил список HoopsHype самых переплаченных игроков в истории НБА. На 3-м месте Клэй Томпсон, Тимофей Мозгов 22-й

Теги рейтинги Голден Стэйт Джувэн Ховард Дикембе Мутомбо Тайсон Чендлер НБА Вашингтон Эл Хорфорд Тимофей Мозгов Николя Батюм Кевин Лав Джон Уолл Гордон Хэйворд Чендлер Парсонс Клэй Томпсон Баскетбол

Сайт HoopsHype составил рейтинг самых переплаченных игроков в истории НБА, основываясь на собственной системе оценки «Real Value metric».

Список возглавил Джон Уолл, который большую часть карьеры провел в «Вашингтоне». Согласно расчетам сайта, заработавший за карьеру 276 миллионов долларов разыгрывающий в реальности заслужил лишь 161 миллион. Разница составила минус 115 миллионов.

Рейтинг HoopsHype самых переплаченных игроков в истории НБА:

1. Джон Уолл

2. Гордон Хэйворд (минус 101 миллион)

3. Клэй Томпсон (минус 96 миллионов)

4. Тайсон Чендлер (минус 89 миллионов)

5. Джувэн Ховард (минус 84 миллиона)

6. Кевин Лав (минус 82 миллиона)

7. Дикембе Мутомбо (минус 79 миллионов)

8. Николя Батюм (минус 79 миллионов)

9. Чендлер Парсонс (минус 77 миллионов)

10. Эл Хорфорд (минус 73 миллиона).

На 22-м месте россиянин Тимофей Мозгов. Центровой получил за карьеру в НБА 82,1 миллиона долларов, но система показала, что реальная ценность его игры составляет 20,2 миллиона.

Разница составила минус 61,8 миллиона.

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Samsonov_24_4_11_15
Томпсон третий, Била нет…всё ясно с этим рейтингом, несите новый)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
I Luv It
Половина топа - игроки, пропустившие много времени из-за травм будучи уже на большом контракте. Очень объективно конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nik_t
Рад за Тимофея!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий