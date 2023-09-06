Сайт HoopsHype составил рейтинг самых переплаченных игроков в истории НБА, основываясь на собственной системе оценки «Real Value metric».

Список возглавил Джон Уолл, который большую часть карьеры провел в «Вашингтоне». Согласно расчетам сайта, заработавший за карьеру 276 миллионов долларов разыгрывающий в реальности заслужил лишь 161 миллион. Разница составила минус 115 миллионов.

Рейтинг HoopsHype самых переплаченных игроков в истории НБА:

1. Джон Уолл

2. Гордон Хэйворд (минус 101 миллион)

3. Клэй Томпсон (минус 96 миллионов)

4. Тайсон Чендлер (минус 89 миллионов)

5. Джувэн Ховард (минус 84 миллиона)

6. Кевин Лав (минус 82 миллиона)

7. Дикембе Мутомбо (минус 79 миллионов)

8. Николя Батюм (минус 79 миллионов)

9. Чендлер Парсонс (минус 77 миллионов)

10. Эл Хорфорд (минус 73 миллиона).

На 22-м месте россиянин Тимофей Мозгов. Центровой получил за карьеру в НБА 82,1 миллиона долларов, но система показала, что реальная ценность его игры составляет 20,2 миллиона.

Разница составила минус 61,8 миллиона.

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