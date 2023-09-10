Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис прокомментировал возможное выступление Клэя Томпсона за сборную Багамских островов

Теги Голден Стэйт ФИБА сборная США НБА Клэй Томпсон Андреас Загклис Баскетбол

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис поделился своим видением ситуации атакующего защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, который не исключил вариант с выступлением за сборную Багамских островов на Олимпиаде в следующем году.

«В соответствии с нашей политикой я стараюсь не комментировать отдельные случаи получения права на участие в соревнованиях. Но я понимаю вопрос.

Правило таково: если после 17 лет ты представлял одну страну, ты не можешь сменить ее, если только конкретные обстоятельства не оправдывают твое решение, что ты вернулся к своей стране происхождения. Там мы рассмотрим несколько критериев, и один из них – как давно ты играл за другую страну.

Я косвенно пытаюсь ответить на ваш вопрос. Но я не хочу говорить, как именно мы разбирались с тем или другим досье и как мы будем разбираться с другими случаями в будущем», – сказал Загклис.

В составе сборной США Томпсон становился чемпионом мира в 2014 году и обладателем золота Олимпиады в 2016.

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2 комментария

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Andraey
Короче, Томпсон сморозил чушь. И теперь все не знают как на это реагировать чтобы не обидеть человека.
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Tim Timson
Ответ Andraey
Короче, Томпсон сморозил чушь. И теперь все не знают как на это реагировать чтобы не обидеть человека.
а у Гордона прокатило)
0
0
0
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