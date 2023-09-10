Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис прокомментировал возможное выступление Клэя Томпсона за сборную Багамских островов

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис поделился своим видением ситуации атакующего защитника « » , который не исключил вариант с выступлением за сборную Багамских островов на Олимпиаде в следующем году.

«В соответствии с нашей политикой я стараюсь не комментировать отдельные случаи получения права на участие в соревнованиях. Но я понимаю вопрос.

Правило таково: если после 17 лет ты представлял одну страну, ты не можешь сменить ее, если только конкретные обстоятельства не оправдывают твое решение, что ты вернулся к своей стране происхождения. Там мы рассмотрим несколько критериев, и один из них – как давно ты играл за другую страну.

Я косвенно пытаюсь ответить на ваш вопрос. Но я не хочу говорить, как именно мы разбирались с тем или другим досье и как мы будем разбираться с другими случаями в будущем», – сказал Загклис.

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