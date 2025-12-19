0

Дэвис, Янг, Сабонис, Уайт и Граймс – главные кандидаты на обмен по мнению The Athletic

The Athletic назвал основные цели на рынке обменов.

Эксперт Сэм Весени из The Athletic оценил наиболее вероятных и ожидаемых на рынке игроков, которые сменят команды в течение сезона-2025/26.

В его Топ-5 попали:

  1. Энтони ДэвисДаллас», центровой);

  2. Трэй ЯнгАтланта», разыгрывающий);

  3. Домантас Сабонис («Сакраменто», центровой);

  4. Коби Уайт («Чикаго», защитник);

  5. Квентин Граймс («Филадельфия», защитник).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Athletic
