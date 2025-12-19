  • Спортс
  • Джеймс Боррего: «Херберт Джонс перевернул ход матча своим атлетизмом и энергией. 8 перехватов, феноменально»
Джеймс Боррего: «Херберт Джонс перевернул ход матча своим атлетизмом и энергией. 8 перехватов, феноменально»

Главный тренер «Пеликанс» прокомментировал неожиданную победу команды.

«Новый Орлеан» справился с «Хьюстоном» в овертайме, отыгравшись с «-25» (133:128).

«Все на старании. Упорство, воля, жесткость. Все, о чем мы говорили последние недели.

Такая команда отражает дух Нового Орлеана, никаких заламываний рук, просто включаемся в работу.

Херберт Джонс перевернул ход матча своим атлетизмом и энергией. 8 перехватов, феноменально.

Саддик Бей очень хорошо себя показывает. Важные броски, выбор момента. Фантастика.

Дерик Куин выдержал испытание Алпереном Шенгюном. Отстоял свои позиции, отработал в «краске». Он всегда набирает ход к концовке. Ему нравятся важные моменты, он хорошо себя показывает в них.

Херберт Джонс и Трей Мерфи давно здесь. Они берут на себя лидерские роли. Увидел это в общении на паркете, в спокойствии, балансе», – поделился главный тренер Джеймс Боррего.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Нового Орлеана»
