Кеон Эллис может стать целью «Лейкерс», «Сакраменто» оценивает игрока на уровне защищенного драфт-пика 1-го раунда

Кеон Эллис вызывает интерес на рынке обменов.

The Athletic сообщает, что Кеон Эллис считается одним из самых противоречивых активов на рынке. 25-летний защитник «Сакраменто » реализует 41,9% трехочковых бросков по карьере, но получает только 17,5 минуты игрового времени в этом сезоне. Эллиса по-разному оценивают с точки зрения защиты, ставя под сомнение его способность останавливать игрока с мячом.

По сообщению репортера Дэна Войке, Эллис может стать одной из целей «Лейкерс », которые ищут на рынке 3&D игрока.

По информации из лиги, «Сакраменто» оценивает своего баскетболиста на уровне защищенного драфт-пика 1-го раунда.