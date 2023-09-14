Антонио Дэниэлс: «Если Клэй Томпсон не будет самим собой, «Уорриорз» не стать чемпионами»

Чемпион НБА-1999 Антонио Дэниэлс считает, что чемпионские амбиции « » напрямую связаны с уровнем игры, который покажет атакующий защитник Клэй Томпсон.

«Клэй выдохся в прошлом плей-офф. Как бы ни был хорош , если не Клэй Томпсон, им не стать чемпионами.

Им будет очень, очень трудно выиграть еще один титул, если Клэй Томпсон не будет тем Клэем Томпсоном, которого мы привыкли видеть», – сказал Дэниэлс в эфире Sirius XM NBA Radio.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.

В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру

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