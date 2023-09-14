Антонио Дэниэлс: «Если Клэй Томпсон не будет самим собой, «Уорриорз» не стать чемпионами»

Теги Голден Стэйт НБА Антонио Дэниэлс Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

Чемпион НБА-1999 Антонио Дэниэлс считает, что чемпионские амбиции «Голден Стэйт» напрямую связаны с уровнем игры, который покажет атакующий защитник Клэй Томпсон.

«Клэй выдохся в прошлом плей-офф. Как бы ни был хорош Стеф, если Клэй Томпсон не Клэй Томпсон, им не стать чемпионами.

Им будет очень, очень трудно выиграть еще один титул, если Клэй Томпсон не будет тем Клэем Томпсоном, которого мы привыкли видеть», – сказал Дэниэлс в эфире Sirius XM NBA Radio.

В действующем контракте 33-летнего защитника остался один сезон, за который он заработает 43,2 млн долларов.

В минувшем сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 матчах, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру

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