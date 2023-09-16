Обозреватель Йен Бегли: «Никс» будут работать над тем, чтобы заполучить звездного игрока»
Обозреватель SNY.tv Йен Бегли выразил мнение, что «Нью-Йорк» нацелен на приобретение звездного игрока НБА.
«Будь то Джоэл Эмбиид, О Джи Ануноби, Донован Митчелл, Карл-Энтони Таунс, Зайон Уильямсон или – в будущем – Яннис Адетокумбо, я вижу ситуацию так, что «Никс» будут серьезно вовлечены в переговоры по обмену звездного игрока», – написал Бегли.
Ранее журналиста Билл Симмонс выразил уверенность в том, что «Нью-Йорку» в 2024 году удастся заполучить суперзвезду.
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