Обозреватель SNY.tv Йен Бегли выразил мнение, что « » нацелен на приобретение звездного игрока НБА.

«Будь то , О Джи Ануноби, , Карл-Энтони Таунс, или – в будущем – , я вижу ситуацию так, что «Никс» будут серьезно вовлечены в переговоры по обмену звездного игрока», – написал Бегли.

Ранее журналиста Билл Симмонс выразил уверенность в том, что «Нью-Йорку» в 2024 году удастся заполучить суперзвезду.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги