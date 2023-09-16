Обозреватель Йен Бегли: «Никс» будут работать над тем, чтобы заполучить звездного игрока»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Карл-Энтони Таунс Донован Митчелл О Джи Ануноби Зайон Уильямсон Баскетбол

Обозреватель SNY.tv Йен Бегли выразил мнение, что «Нью-Йорк» нацелен на приобретение звездного игрока НБА.

«Будь то Джоэл Эмбиид, О Джи Ануноби, Донован Митчелл, Карл-Энтони Таунс, Зайон Уильямсон или – в будущем – Яннис Адетокумбо, я вижу ситуацию так, что «Никс» будут серьезно вовлечены в переговоры по обмену звездного игрока», – написал Бегли.

Ранее журналиста Билл Симмонс выразил уверенность в том, что «Нью-Йорку» в 2024 году удастся заполучить суперзвезду.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Они после Кармело в поисках звезды, и каждый год пишут вот-вот подпишут)
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Beeg Jack
Не знаешь, что написать - напиши, что Никс ищут звезду
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