Ричард Джефферсон: «Джоэл Эмбиид и еще одна суперзвезда в конечном итоге окажутся в «Нью-Йорке»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон уверен, что звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиил рано или поздно окажется в «Нью-Йорке».
«Никто не хотел переходить в «Никс» и спасать этот клуб. Но теперь, когда у них есть талантливая команда, есть основа, есть разыгрывающий уровня Матча всех звезд в лице Джейлена Брансона, за них хотят выступать и другие игроки.
Я думаю, что Джоэл Эмбиид и еще одна суперзвезда в конечном итоге окажутся в «Нью-Йорке», – сказал Джефферсон.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
Да и лентяй он, защищается так себе. Чемпа в Нюёрке ему не выиграть. Вокруг него команда уже лучше, чем у Нюёрка, а толку?
А по факту кроме Кармело и Амаре никто из суперзвезд и не переходил ( считаю того Амаре суперзвездой)
Допускаю, что там тем не менее все непросто, но в Нюёрке экстремальная токсичность еще и усилена его положением как одного из мировых центров СМИ.
Как часто болелы улюлюкают своему новичку на драфте, как это сделали нюёркчане с Порзиком?