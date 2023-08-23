Ричард Джефферсон: «Джоэл Эмбиид и еще одна суперзвезда в конечном итоге окажутся в «Нью-Йорке»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон уверен, что звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиил рано или поздно окажется в « ».

«Никто не хотел переходить в «Никс» и спасать этот клуб. Но теперь, когда у них есть талантливая команда, есть основа, есть разыгрывающий уровня Матча всех звезд в лице Джейлена Брансона, за них хотят выступать и другие игроки.

Я думаю, что и еще одна суперзвезда в конечном итоге окажутся в «Нью-Йорке», – сказал Джефферсон.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»