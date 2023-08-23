Ричард Джефферсон: «Джоэл Эмбиид и еще одна суперзвезда в конечном итоге окажутся в «Нью-Йорке»

Теги возможные переходы Ричард Джефферсон Нью-Йорк Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон уверен, что звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиил рано или поздно окажется в «Нью-Йорке».

«Никто не хотел переходить в «Никс» и спасать этот клуб. Но теперь, когда у них есть талантливая команда, есть основа, есть разыгрывающий уровня Матча всех звезд в лице Джейлена Брансона, за них хотят выступать и другие игроки.

Я думаю, что Джоэл Эмбиид и еще одна суперзвезда в конечном итоге окажутся в «Нью-Йорке», – сказал Джефферсон.

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12 комментариев

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Stillinger
Ответ Maturmalai
У Ембида слишком болезненное самолюбие, он не выдержит того смешивания с дерьмом, которому неизбежно подвергаются игроки в Нюёрке.
То ли дело дружелюбная атмосфера в Филе)
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Maturmalai
У Ембида слишком болезненное самолюбие, он не выдержит того смешивания с дерьмом, которому неизбежно подвергаются игроки в Нюёрке.
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Maturmalai
Ответ SashokPirozhok
Эдвардс как минимум ещё пару лет в Миннесоте. А вот Таунса могут взять
У Таунса с Тибодой непростая история.
Да и лентяй он, защищается так себе. Чемпа в Нюёрке ему не выиграть. Вокруг него команда уже лучше, чем у Нюёрка, а толку?
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Ужратый Гусениц
Я сколько себя помню, постоянно говорили что вот вот в Нью-Йорке будет звезда, а к ней еще одна
А по факту кроме Кармело и Амаре никто из суперзвезд и не переходил ( считаю того Амаре суперзвездой)
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SashokPirozhok
Ответ Maturmalai
У Ембида слишком болезненное самолюбие, он не выдержит того смешивания с дерьмом, которому неизбежно подвергаются игроки в Нюёрке.
Но тоже самое проходит в Филе, а там тоже токсичная публика🌚
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DeMx
Ответ Ужратый Гусениц
Я сколько себя помню, постоянно говорили что вот вот в Нью-Йорке будет звезда, а к ней еще одна А по факту кроме Кармело и Амаре никто из суперзвезд и не переходил ( считаю того Амаре суперзвездой)
Настоящие суперзвезды любят рекорды по очкам ставить в НЙ, но точно не играть за них.
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noke
В Нью-Йорк нужно Эдвардсу.
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AEZAKMI228
Друзья, всем желаю увидеть сильных никс на своем веку
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SashokPirozhok
Ответ Stillinger
То ли дело дружелюбная атмосфера в Филе)
Ахах. Хорош;) Да, как их там обожают даже на своей площадке, что Бену Симмонсу пришлось свалить оттуда, чтоб его меньше поно... Обожали
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Maturmalai
Ответ SashokPirozhok
Но тоже самое проходит в Филе, а там тоже токсичная публика🌚
Фила известна как город братской любви.
Допускаю, что там тем не менее все непросто, но в Нюёрке экстремальная токсичность еще и усилена его положением как одного из мировых центров СМИ.
Как часто болелы улюлюкают своему новичку на драфте, как это сделали нюёркчане с Порзиком?
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гилберт
Ответ Stillinger
То ли дело дружелюбная атмосфера в Филе)
Город братской любви!!!
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SashokPirozhok
Ответ noke
В Нью-Йорк нужно Эдвардсу.
Эдвардс как минимум ещё пару лет в Миннесоте. А вот Таунса могут взять
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