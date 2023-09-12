Билл Симмонс: «Гарантирую, что в следующем году в «Никс» будет Яннис, Эмбиид или Митчелл»
Известный журналист Билл Симмонс выразил уверенность в том, что «Нью-Йорку» в 2024 году удастся заполучить суперзвезду.
«Гарантирую, что в следующем году в «Никс» будет Яннис, Эмбиид или Митчелл. Они получат кого-то из этой троицы, это случится через год», – сказал Билл.
У «Никс» в межсезонье-2024 должна освободиться платежная ведомость, что даст клубу возможность пригласить игрока уровня максимального контракта.
Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных
Наглец-MVP, экс-звезда ЦСКА и два Вагнера – они стали чемпионами мира по баскетболу
Яннис явно хочет на большой рынок
Эмбииду пора уже играть хотя бы в Финале конфы
Митчелл хоть и находится в Огайо, но команда перспективная