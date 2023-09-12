Известный журналист выразил уверенность в том, что « » в 2024 году удастся заполучить суперзвезду.

«Гарантирую, что в следующем году в «Никс» будет , или . Они получат кого-то из этой троицы, это случится через год», – сказал Билл.

У «Никс» в межсезонье-2024 должна освободиться платежная ведомость, что даст клубу возможность пригласить игрока уровня максимального контракта.

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