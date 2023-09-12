Билл Симмонс: «Гарантирую, что в следующем году в «Никс» будет Яннис, Эмбиид или Митчелл»

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Билл Симмонс Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Донован Митчелл Баскетбол

Известный журналист Билл Симмонс выразил уверенность в том, что «Нью-Йорку» в 2024 году удастся заполучить суперзвезду.

«Гарантирую, что в следующем году в «Никс» будет Яннис, Эмбиид или Митчелл. Они получат кого-то из этой троицы, это случится через год», – сказал Билл.

У «Никс» в межсезонье-2024 должна освободиться платежная ведомость, что даст клубу возможность пригласить игрока уровня максимального контракта.

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17 комментариев

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mibX
"А если не будет, то через год я еще наплету разного", добавил эксперт
+13
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carmelo hot sause
Ответ Mars Usmanov
фаны ню,кого бы вы из этих троих хотели бы видеть ?
Янниса конечно. Единственный из тройки, кто помог бы бороться за чемпионство
+6
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+6
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<~Inter~>
Митчелл такая себе звезда на фоне первых двух
+5
-1
+4
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Semyono
Имхо
Яннис явно хочет на большой рынок
Эмбииду пора уже играть хотя бы в Финале конфы
Митчелл хоть и находится в Огайо, но команда перспективная
+1
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Zavod
Надо было так: "Гарантирую, что в следующем году в «Никс» будет Яннис, Эмбиид И Митчелл"
+1
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Mars Usmanov
фаны ню,кого бы вы из этих троих хотели бы видеть ?
+1
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Daff Rogers
От создателей "в Никс будут Дюрант, Ирвинг и Уильямсон"
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Tim Timson
в принципе с той же долей гарантии можно сказать, что никого из них в Никс не будет)
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Дмитрий Куркаев
Билл Симмонс: «Гарантирую, что в следующем году в «Никс» будут Леброн Джеймс, Никола Йокич или Келли Убре».
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carmelo hot sause
А можно только Янниса в списке оставить?
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AEZAKMI228
Дай Бог
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AEZAKMI228
Хотя учитывая что это сказал билл симмонс вероятность нулевая
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Mr.BadGuy
Эмбиид к Брунсону и Рандлу как влитой бы вошел. Топ 3 Востока минимум
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ygcn5c2ty9
он в том году Леброна с Дреймондом в Мавс слал, так что тут все ясно
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ForTiS
Только не Эмбиид. С ним чемпионскую команду не сделать.
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Tolball
В 24году платежка и близко не позволит пригласить игрока максимального контракта,но если к примеру в Никс захочет Эмбиид или Яннис, компенсации в виде пиков,молодых игроков и уравнителей по зп у них предостаточно.
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ygcn5c2ty9
ахаха нет
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