Эксперты ESPN считают Эмбиида наиболее вероятным кандидатом на запрос обмена среди звезд НБА
Эксперты ESPN считают центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида наиболее вероятным кандидатом на запрос обмена среди звезд НБА.
40% проголосовавших журналистов назвали самого ценного игрока сезона-22/23. В тройке также Зайон Уильямсон из «Нового Орлеана» (20%) и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты» (12%).
В «Сиксерс» разразился скандал с участием президента клуба Дэрила Мори и защитника Джеймса Хардена, который запросил обмен, а позже назвал босса «лжецом». «76-е» при Эмбииде ни разу не доходили до финала Восточной конференции.
Эксперты также ожидают, что обмен могут запросить Трэй Янг («Атланта», 8%), Кайри Ирвинг («Даллас», 8%), Джа Морэнт («Мемфис», 4%), Донован Митчелл («Кливленд», 4%) и Лука Дончич («Даллас», 4%).
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
если, конечно, самого Мори не уберут после этого сезона
Его что, в Новом Орлеане плохо кормят что ли?