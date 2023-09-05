Эксперты ESPN считают центрового «Филадельфии» наиболее вероятным кандидатом на запрос обмена среди звезд .

40% проголосовавших журналистов назвали самого ценного игрока сезона-22/23. В тройке также из «Нового Орлеана» (20%) и из «Миннесоты» (12%).

В «Сиксерс» разразился скандал с участием президента клуба Дэрила Мори и защитника Джеймса Хардена, который запросил обмен, а позже назвал босса «лжецом». «76-е» при Эмбииде ни разу не доходили до финала Восточной конференции.

Эксперты также ожидают, что обмен могут запросить Трэй Янг («Атланта», 8%), («Даллас», 8%), Джа Морэнт («Мемфис», 4%), Донован Митчелл («Кливленд», 4%) и Лука Дончич («Даллас», 4%).

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»