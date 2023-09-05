Эксперты ESPN считают Эмбиида наиболее вероятным кандидатом на запрос обмена среди звезд НБА

Теги Даллас Миннесота Новый Орлеан Филадельфия НБА Кайри Ирвинг Джоэл Эмбиид Лука Дончич Карл-Энтони Таунс Донован Митчелл Трэй Янг Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

Эксперты ESPN считают центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида наиболее вероятным кандидатом на запрос обмена среди звезд НБА.

40% проголосовавших журналистов назвали самого ценного игрока сезона-22/23. В тройке также Зайон Уильямсон из «Нового Орлеана» (20%) и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты» (12%).

В «Сиксерс» разразился скандал с участием президента клуба Дэрила Мори и защитника Джеймса Хардена, который запросил обмен, а позже назвал босса «лжецом». «76-е» при Эмбииде ни разу не доходили до финала Восточной конференции.

Эксперты также ожидают, что обмен могут запросить Трэй Янг («Атланта», 8%), Кайри Ирвинг («Даллас», 8%), Джа Морэнт («Мемфис», 4%), Донован Митчелл («Кливленд», 4%) и Лука Дончич («Даллас», 4%).

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
ещё один безтитульный год, и Мори сам захочет обменять 30-летнего Эмбиида, пока он совсем не развалился, но ещё вроде как в прайме, с трёхлетним контрактом, и за него можно неплохо получить
если, конечно, самого Мори не уберут после этого сезона
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eskender
В принципе при желании все можно понять в этом списке, ну или хотя бы теоретически представить... но наличие в нем Зайона?
Его что, в Новом Орлеане плохо кормят что ли?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgen98
Перед началом прошлого сезона приобрел майку Эмбиида, как главного игрока команды, как иконы Филадельфии. До этого были только майки Айверсона. ...ПО-23 разочаровал напрочь. Теперь обмен Эмбиида мне не кажется ужасным для команды. Тем более после того, как поступили с Харденом. Руководство само виновато. Не дать еще один шанс этому составу с Ником Нерсом - очень странное, скорее всего губительное решение. И если уж решили пуститься во все тяжкие - сейчас обменять Эмбиида на пике стоимости - самое то. И лучше уж это сделать до его запроса на обмен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Пузанков
ну да, рейтинг не очень релевантный. Судя по всему, вариант ответа "никто из не будет просить обмена" не предлагался. И также нельзя было назвать нескольких человек. С этими условиями прогноз был бы интереснее, как по мне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey_NP
Ни Эмбид, ни Харден не способны привести команду к чемпионству в роли первой звезды. Для этого нужен бойцовский стержень. В плей-офф у этих ребят его не наблюдалось на протяжении всей карьеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
evgen98
Ответ Den_94
Интересные времена в лиге настали, если стали появляться такие рейтинги. Видимо, эмблема на майке - теперь пустой звук
Ну это давно уже. Отдельное спасибо ЛеБрону Джеймсу. Моральная сторона не важна - важны только деньги и титулы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий