Звездный форвард «Милуоки» не планирует подписывать продление контракта в этом году и не уверен, что сделает это в следующем.

Греческий баскетболист отметил: «Если не буду чувствовать, что все стремятся к чемпионству, не подпишу продление контракта».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Лейкерс» и « » будут интересны Адетокумбо, если он все же решится покинуть «Бакс».

« » и «Никс» уже упоминаются как команды, которые, предположительно, заинтересуют Адетокумбо в будущем, если он все же решит уйти из « ».

«Бакс» только что сделали множество шагов (переподписав Криса Миддлтона и Брука Лопеса, а также заменив Майка Буденхольцера на посту тренера на Эдриана Гриффина), чтобы попытаться успокоить главную звезду клуба», – пишет Стейн.

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