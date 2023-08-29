Яннис Адетокумбо рассмотрит варианты с «Лейкерс» и «Никс», если решит покинуть «Милуоки» (Марк Стейн)
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо не планирует подписывать продление контракта в этом году и не уверен, что сделает это в следующем.
Греческий баскетболист отметил: «Если не буду чувствовать, что все стремятся к чемпионству, не подпишу продление контракта».
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Лейкерс» и «Нью-Йорк» будут интересны Адетокумбо, если он все же решится покинуть «Бакс».
«Лейкерс» и «Никс» уже упоминаются как команды, которые, предположительно, заинтересуют Адетокумбо в будущем, если он все же решит уйти из «Милуоки».
«Бакс» только что сделали множество шагов (переподписав Криса Миддлтона и Брука Лопеса, а также заменив Майка Буденхольцера на посту тренера на Эдриана Гриффина), чтобы попытаться успокоить главную звезду клуба», – пишет Стейн.
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Я, конечно, понимаю, что ты не обязан знать или даже проверять детали всех событий 13-летней давности, но зачем их от балды придумывать?