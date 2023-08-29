Яннис Адетокумбо рассмотрит варианты с «Лейкерс» и «Никс», если решит покинуть «Милуоки» (Марк Стейн)

Теги возможные переходы Лейкерс Милуоки Нью-Йорк НБА Яннис Адетокумбо Марк Стейн Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо не планирует подписывать продление контракта в этом году и не уверен, что сделает это в следующем.

Греческий баскетболист отметил: «Если не буду чувствовать, что все стремятся к чемпионству, не подпишу продление контракта».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Лейкерс» и «Нью-Йорк» будут интересны Адетокумбо, если он все же решится покинуть «Бакс».

«Лейкерс» и «Никс» уже упоминаются как команды, которые, предположительно, заинтересуют Адетокумбо в будущем, если он все же решит уйти из «Милуоки».

«Бакс» только что сделали множество шагов (переподписав Криса Миддлтона и Брука Лопеса, а также заменив Майка Буденхольцера на посту тренера на Эдриана Гриффина), чтобы попытаться успокоить главную звезду клуба», – пишет Стейн.

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14 комментариев

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VKing24
ЛеБрон то точно дождется хах
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Локоть Артеста
Никс, как всегда, ничего не сделают чтобы заполучить Янниса. Так было с Леброном. Нью-Йорк тогда фигурировал среди претендентов на него. Сидели и ждали пока Джеймс сам прибежит просить контракт. Мистер Крабс перешел в Майами, а Никс подписали (вернее переплатили) Амаре из Финикса.
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Maturmalai
Ответ Локоть Артеста
Никс, как всегда, ничего не сделают чтобы заполучить Янниса. Так было с Леброном. Нью-Йорк тогда фигурировал среди претендентов на него. Сидели и ждали пока Джеймс сам прибежит просить контракт. Мистер Крабс перешел в Майами, а Никс подписали (вернее переплатили) Амаре из Финикса.
Что значит "сидели и ждали"? Освободили платежку как раз под ЛеБрона. Как только открылся рынок свободных агентов, к ЛеБрону в Огайо лично поехали в полном составе: владелец, президент, его ассистенты, и главный тренер.
Я, конечно, понимаю, что ты не обязан знать или даже проверять детали всех событий 13-летней давности, но зачем их от балды придумывать?
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armageddon123456
Ответ Mr.BadGuy
Руи ХАчимура, Дианжело Рассел, Остин ривс и пик 29
Да щас. Если обмен на Янниса делать, то там Дэвис в Милуоки едет, как пить дать. Плюс ещё 1-2 пика и один игрок
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Lay's
Инфа, как обычн, из воздуха у всех этих репортеров)
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Васселл
Люблю такие новости. Игрок еще никуда даже и не собирается переходить, а "инсайдер" уже сообщает какие варианты ему будут интересны))
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ПП ПП
Из новости же понятно-не продлит контракт. А следовательно уйдёт как СА.
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Денис Храпунов
Майами вроде всегда в Фаворитах были. Плюс там друг Адебайо.
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Igbin
Еще пусть брата с собой прихватит.
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Stephan Carrypenko
Ответ armageddon123456
Да щас. Если обмен на Янниса делать, то там Дэвис в Милуоки едет, как пить дать. Плюс ещё 1-2 пика и один игрок
И то, не факт что Девиса возьмут. Ну или АД будет слезы лить и стоять в третьей позиции
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armageddon123456
Ответ Stephan Carrypenko
И то, не факт что Девиса возьмут. Ну или АД будет слезы лить и стоять в третьей позиции
Естественно не факт. Но суть в том, что при обмене Янниса Милуоки не устроит компенсация в виде 3-4 пика и 2-3 ролевика. Не того калибра товарищ, чтобы за него такой швах брать. Для примера - тот же Дэвис сам по себе сила и суперзвезда, просто Яннис звездее. С Дэвисом можно варить кашу, и можно претендовать на серьезные результаты. И пакет типа Дэвис+Вандо+2 пика 1 раунда на Янниса выглядит очень неплохо. Другой момент, что, как и писали выше - это даже не дележка живого медведя. Это совсем гипотетически.
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Mr.BadGuy
Ответ armageddon123456
Да щас. Если обмен на Янниса делать, то там Дэвис в Милуоки едет, как пить дать. Плюс ещё 1-2 пика и один игрок
Ну не Олиник, Смарт, Ябуселе и два пика второго раунда, но пакет солидный
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