Роберт Орри: «Лейкерс» могут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги»

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что « » могут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги.

«Им просто нужно немного потренироваться. Сейчас они играют на ходу. Они приобрели новых игроков, кто-то вернулся после травм, нет стабильности.

Они потеряли ритм. Но как только они войдут в ритм, я думаю, они смогут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги», – сказал Орри.

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