Роберт Орри: «Лейкерс» могут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги»

Теги Лейкерс Роберт Орри НБА Баскетбол

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что «Лейкерс» могут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги.

«Им просто нужно немного потренироваться. Сейчас они играют на ходу. Они приобрели новых игроков, кто-то вернулся после травм, нет стабильности.

Они потеряли ритм. Но как только они войдут в ритм, я думаю, они смогут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги», – сказал Орри.

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1 комментарий

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жора кущ
Орри, брат, не будет такого. ЛБДжей не будет рвать свою жепу в защите. А лучших защищающихся команд, где играют только 4-ро, не существует в принципе. Хотя если Вандербилт включит режим DPOY, то и такое может случиться.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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