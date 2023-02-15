Роберт Орри: «Лейкерс» могут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги»
Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что «Лейкерс» могут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги.
«Им просто нужно немного потренироваться. Сейчас они играют на ходу. Они приобрели новых игроков, кто-то вернулся после травм, нет стабильности.
Они потеряли ритм. Но как только они войдут в ритм, я думаю, они смогут снова стать одной из лучших оборонительных команд лиги», – сказал Орри.
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