Роберт Орри: «Если Nike скажет Леброну и Дюрэнту ехать на Олимпиаду-2024, они поедут»

7-кратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мнением, что решение об участии и в Олимпиаде-2024 будет стоять за генеральным спонсором сборной США Nike.

«Эй, это зависит от того, что скажет Nike.

Если Nike скажет этим двум парням, чтобы они подняли свои задницы за определенное количество долларов, они поедут туда», – сказал Орри в эфире своего подкаста.

Джеймс, Дюрэнт, а также легенда НБА Майкл Джордан – единственные баскетболисты с «пожизненным» контрактом с Nike.

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