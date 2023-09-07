Роберт Орри: «Если Nike скажет Леброну и Дюрэнту ехать на Олимпиаду-2024, они поедут»

Теги Леброн Джеймс Роберт Орри НБА Кевин Дюрэнт Nike Баскетбол

7-кратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мнением, что решение об участии Леброна Джеймса и Кевина Дюрэнта в Олимпиаде-2024 будет стоять за генеральным спонсором сборной США Nike.

«Эй, это зависит от того, что скажет Nike.

Если Nike скажет этим двум парням, чтобы они подняли свои задницы за определенное количество долларов, они поедут туда», – сказал Орри в эфире своего подкаста.

Джеймс, Дюрэнт, а также легенда НБА Майкл Джордан – единственные баскетболисты с «пожизненным» контрактом с Nike.

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2 комментария

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Артем Гладских
леброн хороший баскетболист, ему и без найк надо ехать на олимпиаду.
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Райли Карри
на ои24 пусть едут Кайрат и Джавдет
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