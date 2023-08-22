Роберт Орри о критике со стороны Гилберта Аренаса: «Я не спорю с идиотами»

Теги Роберт Орри НБА Гилберт Аренас Баскетбол

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри заявил, что не хочет реагировать на критику со стороны экс-игрока лиги Гилберта Аренаса.

Несмотря на послужной список Орри, Аренас охарактеризовал его как «просто какого-то парня в команде».

«Гилберт надеется собрать побольше просмотров. Моя жена хотела, чтобы я ответил ему. Сказал ей, что не хочу ничего знать об этом, потому что не спорю с идиотами. В противном случае человек со стороны не поймет, в чем дело, не поймет, кто здесь идиот», – заявил Орри.

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5 комментариев

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Ужратый Гусениц
Ответ Tim Timson
правильно. а то активизировался очень товарищ)
и хорошо получается
он столько лет на главной странице спортса не был за всю игровую карьеру, как за это лето подкастов
+4
0
+4
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Bartez1986
помню, когда НБА показывали по 7ТВ. Почему-то Орри очень запомнился. В лиге была куча игроков лучше него. А вот он влез в память. Как бы сейчас сказали - ролевик. Но это крутой ролевик
+3
-1
+2
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Tim Timson
правильно. а то активизировался очень товарищ)
0
0
0
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Nachalnik
Хорошо отбрил Биг Шот Боб
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Abdulla
Давайте честно - Гилберт близок к истине.
Да, Орри совершал важные броски, но он был абсолютным ролевиком.
В какой-то мере ему повезло покаталься по чемпионским командам, я его игру застал "от" и "до", прямо с самых первых сезонов.
В начале своей карьеры, в Хьюстоне, он был достаточно задействован, играл в старте.
А потом просто бенчер.
Обидно сказано? Да.
Неправда сказана, разве? Нет, абсолютная истина.
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