Роберт Орри о критике со стороны Гилберта Аренаса: «Я не спорю с идиотами»

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри заявил, что не хочет реагировать на критику со стороны экс-игрока лиги .

Несмотря на послужной список Орри, Аренас охарактеризовал его как «просто какого-то парня в команде».

«Гилберт надеется собрать побольше просмотров. Моя жена хотела, чтобы я ответил ему. Сказал ей, что не хочу ничего знать об этом, потому что не спорю с идиотами. В противном случае человек со стороны не поймет, в чем дело, не поймет, кто здесь идиот», – заявил Орри.

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