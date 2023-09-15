Обозреватель «Хит» Бэрри Джексон: «Тайлер Хирро, который родился в Милуоки, может стать ценным активом для обмена Янниса в 2024 году»
Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон на фоне заявлений лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо выделил фактор, который может сыграть ключевую роль в следующее межсезонье.
«Одна выгода от сохранения Хирро в сделке с «Блэйзерс» (и да, я заглядываю далеко вперед): уроженец Висконсина может быть использован в гипотетическом предложении в следующем году для обмена Янниса, который не дает покоя «Милуоки» своими недавними комментариями, вызывающими недоумение.
Очевидно, что любой запрос «Бакс», скорее всего, начнется с Бэма Адебайо», – пишет Джексон.
Хирро родился в Милуоки, а в школу пошел в Гринфилде, что находится в получасе езды к юго-западу от города.
«В детстве я надирал ему задницу, но те времена уже прошли». Братья Вагнеры – пример расчетливой немецкой семейственности
А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»
Хит сейчас обмен Лилларда провести не могут уже сколько времени, а если проведут то за Лилларда придется прилично отдать так что у них уже не будет активов еще и на Янниса