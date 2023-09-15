Обозреватель «Хит» Бэрри Джексон: «Тайлер Хирро, который родился в Милуоки, может стать ценным активом для обмена Янниса в 2024 году»

Теги Майами Милуоки Портленд НБА Яннис Адетокумбо Бэм Адебайо Тайлер Хирро Баскетбол

Обозреватель «Майами» Бэрри Джексон на фоне заявлений лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо выделил фактор, который может сыграть ключевую роль в следующее межсезонье.

«Одна выгода от сохранения Хирро в сделке с «Блэйзерс» (и да, я заглядываю далеко вперед): уроженец Висконсина может быть использован в гипотетическом предложении в следующем году для обмена Янниса, который не дает покоя «Милуоки» своими недавними комментариями, вызывающими недоумение.

Очевидно, что любой запрос «Бакс», скорее всего, начнется с Бэма Адебайо», – пишет Джексон.

Хирро родился в Милуоки, а в школу пошел в Гринфилде, что находится в получасе езды к юго-западу от города.

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2 комментария

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Ocelot
думаю если Яннис все таки захочет покинуть Милуоки в 24 году то реальными претендентами на на него будут Лейкерс, Клипперс и возможно Даллас
Хит сейчас обмен Лилларда провести не могут уже сколько времени, а если проведут то за Лилларда придется прилично отдать так что у них уже не будет активов еще и на Янниса
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Stephan Carrypenko
Ответ Ocelot
думаю если Яннис все таки захочет покинуть Милуоки в 24 году то реальными претендентами на на него будут Лейкерс, Клипперс и возможно Даллас Хит сейчас обмен Лилларда провести не могут уже сколько времени, а если проведут то за Лилларда придется прилично отдать так что у них уже не будет активов еще и на Янниса
Ллиларда с Бэмом отправят
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