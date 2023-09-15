Обозреватель «Хит» Бэрри Джексон: «Тайлер Хирро, который родился в Милуоки, может стать ценным активом для обмена Янниса в 2024 году»

Обозреватель « » Бэрри Джексон на фоне заявлений лидера «Милуоки» выделил фактор, который может сыграть ключевую роль в следующее межсезонье.

«Одна выгода от сохранения Хирро в сделке с «Блэйзерс» (и да, я заглядываю далеко вперед): уроженец Висконсина может быть использован в гипотетическом предложении в следующем году для обмена Янниса, который не дает покоя « » своими недавними комментариями, вызывающими недоумение.

Очевидно, что любой запрос «Бакс», скорее всего, начнется с », – пишет Джексон.

родился в Милуоки, а в школу пошел в Гринфилде, что находится в получасе езды к юго-западу от города.

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