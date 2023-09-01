Зак Лавин тренируется с Джейсоном Тейтумом и Тайлером Хирро

Теги НБА фото Зак Лавин Джейсон Тейтум Тайлер Хирро Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум и атакующие защитники «Чикаго» и «Майами» Зак Лавин и Тайлер Хирро потренировались вместе.

Фотографии опубликовал лучший шестой-2022 на своей странице в соцсети.

Ранее Тейтум проводил тренировки в компании MVP-2023 Джоэла Эмбиида.

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