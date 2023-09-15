Тайлер Хирро может начать сезон в качестве основного разыгрывающего «Майами»
«Майами» готовится к варианту, при котором клубу не удастся выменять звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда до начала нового сезона НБА.
Как информирует обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон, «Хит» могут сделать защитника Тайлера Хирро первым номером в стартовой пятерке.
«Кайл Лаури – единственный чистый разыгрывающий в составе «Хит», но человек, знакомый с планами флоридцев сказал, что не удивится, если они решат сделать Тайлера Хирро или даже Джоша Ричардсона ответственными за розыгрыш в старте. Это может произойти, если не получится заполучить Лилларда до начала чемпионата. Лаури при таком сценарии продолжит выходить со скамейки», – сообщил Джексон.
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