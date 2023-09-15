« » готовится к варианту, при котором клубу не удастся выменять звездного разыгрывающего «Портленда» до начала нового сезона .

Как информирует обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон, «Хит» могут сделать защитника первым номером в стартовой пятерке.

« – единственный чистый разыгрывающий в составе «Хит», но человек, знакомый с планами флоридцев сказал, что не удивится, если они решат сделать Тайлера Хирро или даже Джоша Ричардсона ответственными за розыгрыш в старте. Это может произойти, если не получится заполучить Лилларда до начала чемпионата. Лаури при таком сценарии продолжит выходить со скамейки», – сообщил Джексон.

Разыгрывающий Гэйб Винсент в межсезонье перешел из «Майами» в «Лейкерс».

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