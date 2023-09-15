Тайлер Хирро может начать сезон в качестве основного разыгрывающего «Майами»

Теги Кайл Лаури Майами НБА Дэмиан Лиллард Джош Ричардсон Тайлер Хирро Баскетбол

«Майами» готовится к варианту, при котором клубу не удастся выменять звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда до начала нового сезона НБА.

Как информирует обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон, «Хит» могут сделать защитника Тайлера Хирро первым номером в стартовой пятерке.

«Кайл Лаури – единственный чистый разыгрывающий в составе «Хит», но человек, знакомый с планами флоридцев сказал, что не удивится, если они решат сделать Тайлера Хирро или даже Джоша Ричардсона ответственными за розыгрыш в старте. Это может произойти, если не получится заполучить Лилларда до начала чемпионата. Лаури при таком сценарии продолжит выходить со скамейки», – сообщил Джексон.

Разыгрывающий Гэйб Винсент в межсезонье перешел из «Майами» в «Лейкерс».

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2 комментария

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haibr
Вся команда ему будет стату набивать?)
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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