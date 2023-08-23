«Майами» рассматривает варианты обмена Лилларда, при которых в клубе останется Тайлер Хирро
«Майами» нацелен на приобретение звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, который запросил обмен и хочет перебраться в клуб из Флориды.
Как сообщает Clutch Points, менеджмент «Хит» рассматривает варианты обмена Лилларда, при которых в команде останется снайпер Тайлер Хирро.
«Майами» при таком раскладе планирует задействовать в сделке несколько клубов.
23-летний Хирро в минувшем сезоне набирал 20,1 очка за игру.
По информации инсайдеров, на данный момент все предложения флоридского клуба «Блэйзерс» не устраивают.
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Продолжение следует...