«Майами» рассматривает варианты обмена Лилларда, при которых в клубе останется Тайлер Хирро

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

«Майами» нацелен на приобретение звездного разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда, который запросил обмен и хочет перебраться в клуб из Флориды.

Как сообщает Clutch Points, менеджмент «Хит» рассматривает варианты обмена Лилларда, при которых в команде останется снайпер Тайлер Хирро.

«Майами» при таком раскладе планирует задействовать в сделке несколько клубов.

23-летний Хирро в минувшем сезоне набирал 20,1 очка за игру.

По информации инсайдеров, на данный момент все предложения флоридского клуба «Блэйзерс» не устраивают.

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5 комментариев

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mephist13
т.е. несколько команд должны залезть в явно отрицательную для каждой из них сделку, чтобы только Майами был в плюсе и таки собрал достойный пакет за Лилларда?

с миру по нитке - голому рубашка
+2
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Tim Timson
ахаха)))
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Трей
Краткая хронология мучений Майами:

«Майами» готов обменять Тайлера Хирро, Данкана Робинсона и пики на Дэмиана Лилларда (Крис Хэйнс)

«Майами» готов отдать три пика 1-го раунда и Тайлера Хирро за Дэмиана Лилларда

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«Майами» рассматривает варианты обмена Лилларда, при которых в клубе останется Тайлер Хирро

Продолжение следует...
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ты не прав
Лаури и Робинсон и пики 26, 28, 30 года, а так же свапы на все оставшиеся как будто бы мало для Блейзерс, много для Маями.
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Stephan Carrypenko
Ответ mephist13
т.е. несколько команд должны залезть в явно отрицательную для каждой из них сделку, чтобы только Майами был в плюсе и таки собрал достойный пакет за Лилларда? с миру по нитке - голому рубашка
Ну лига - это семья миллиардеров) Один владелец поможет с участием сделки в нба, другой поможет с условным лобби какого-то нефтяного вопроса
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