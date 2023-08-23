«Майами» рассматривает варианты обмена Лилларда, при которых в клубе останется Тайлер Хирро

«Майами» нацелен на приобретение звездного разыгрывающего « » , который запросил обмен и хочет перебраться в клуб из Флориды.

Как сообщает Clutch Points, менеджмент «Хит» рассматривает варианты обмена Лилларда, при которых в команде останется снайпер .

« » при таком раскладе планирует задействовать в сделке несколько клубов.

23-летний Хирро в минувшем сезоне набирал 20,1 очка за игру.

По информации инсайдеров, на данный момент все предложения флоридского клуба «Блэйзерс» не устраивают.

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