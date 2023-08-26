Мария Вадеева, вероятно, пропустит сезон-2023/24 («Свободный агент»)
Российская центровая Мария Вадеева, вероятно, пропустит предстоящий сезон, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Профиль 25-летней баскетболистки исчез с официального сайта екатеринбургского УГМК. Ранее сообщалось, что Вадеева продлила контракт с клубом на три года.
В прошедшем сезоне Вадеева в среднем набирала 15,6 очка и 9,1 подбора. Баскетболистка была признана самым ценным игроком женской Премьер-лиги.
15 августа Вадеева вышла замуж за бывшего игрока молодежного проекта ЦСКА, тренера УГМК-Юниор Никиту Клюндикова.
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