Мария Вадеева, вероятно, пропустит сезон-2023/24 («Свободный агент»)

Российская центровая , вероятно, пропустит предстоящий сезон, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Профиль 25-летней баскетболистки исчез с официального сайта екатеринбургского УГМК. Ранее сообщалось, что Вадеева продлила контракт с клубом на три года.

В прошедшем сезоне Вадеева в среднем набирала 15,6 очка и 9,1 подбора. Баскетболистка была признана самым ценным игроком женской Премьер-лиги.

15 августа Вадеева вышла замуж за бывшего игрока молодежного проекта ЦСКА, тренера УГМК-Юниор Никиту Клюндикова.

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